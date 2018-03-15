Навка открыла тайны своей семьи

Олимпийская чемпионка воспитывает среднего сына Дмитрия Пескова

Во многом семья Татьяны Навки и Дмитрия Пескова остается тайной за семью печатями. Это неудивительно, учитывая пост, занимаемый главой семьи. Лишь иногда спортсменка позволяет заглянуть в свой дом.

Например, недавно она рассказала о том, как с мужем воспитывает детей. Оказалось, что старшая дочь фигуристки от ее брака с тренером Александром Жулиным будет поступать в МГИМО на экономический факультет, а не уедет за границу, как можно было бы предположить.

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А вот будущее младшей дочери спортсменка пока не решается прогнозировать.

"Сейчас я не хочу её никуда отпускать. Хочу, чтобы она была рядом", – сказала она.

Любопытно, что говоря о муже, Татьяна Навка называет его исключительно по имени-отчеству, тем самым подчеркивая его статусность. Фигуристка призналась, что средний сын Дмитрия Пескова живет с отцом.

"Для меня он родной человек. Мы проводим с ним беседы. Многие вещи ему объясняю. У него сейчас подростковый период – мальчику тринадцать лет. А с детьми в этом возрасте очень важно иметь обратную связь", – призналась Татьяна.

Также олимпийская чемпионка поделилась своим видением в воспитании детей. По ее мнению, научить их хорошему можно, что называется, только "на пальцах".

"Мы с супругом на собственном примере показываем, что важно уважать своих родителей, близких, страну, в которой ты живёшь. С раннего детства приучаем к труду, они знают цену денег и понимают, что ничего просто так не даётся", – заявила фигуристка.

О любви и уважении между членами звездной семьи можно судить по тем постам, которые Навка публикует в своем Instagram. Например, недавно она растрогала интернет-аудиторию, выложив видео мужа, кружащегося в медленном танце с младшей дочерью на руках.



