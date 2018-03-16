Одинокая певица удивила мини-юбкой гостей мероприятия

Модный показ Игоря Гуляева "MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA 2018" примадонна российского шоу-бизнеса посетила в достаточно смелом образе. Для выхода в свет Пугачева выбрала сексуальное черное платье, которое обнажало ее колени. Образ был разбавлен длинным сюртуком с высокими сапогами и перчатками без пальцев.

Певица очаровала всех присутствующих на мероприятии своим "цветущим" внешним видом. Несмотря на то, что артистке 68 лет, выглядит она очень молодо.

Алле удалось заново покорить сердце своего бывшего мужа. После показа, Филип Киркоров разместил фото с Пугачевой и не удержался от высказывания комплиментов в ее адрес.

"На модном показе в Манеже присутствовала практически вся светская Москва во главе с ее величеством, выглядящей как никогда великолепно королевой Аллой", – восхитился артист.

Поклонники также выразили свой восторг моложавостью певицы.

"Эталон красивой и необыкновенной женщины!.. Коленочки - прелесть! Пусть молодые завидуют… Мне б такие коленки… Так хочется выглядеть как Алла… Годы не страшны! Выглядите все моложе и красивее. Браво… Алла Борисовна очень хороша, стильная такая, прямо женщина без возраста", – прокомментировали пользователи.

В последнее время примадонна все чаще стала посещать светские мероприятия и экспериментировать с образом. Недавно, женщина удивила всех "белоснежным нарядом" на показе популярного модельера Валентина Юдашкина

