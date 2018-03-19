Гузеева пришла на выборы в трениках

Звездную телеведущую обвинили в отсутствии вкуса

Лариса Гузеева снова показала себя женщиной без комплексов. Она опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором запечатлена в несколько гоповатом наряде: в пуховике поверх тельняшки и спортивных штанов.

"По-моему здесь всё прекрасно: и треники, и барсетка, и праздник!" – подписала она.

Судя по всему, в таком виде звезда экрана приехала на голосование.

Подписчики оценили ее "прикид". Под снимком появилось огромное количество восхищенных отзывов. "Чтобы никто не узнал на избирательном участке!", "Великолепное чувство юмора", "Ум, красота, чувство юмора, сексуальность – редкое сочетание. Это все есть у вас, Ларочка", – написали они.

"Еще бы пулемет Максим туда", – добавили пользователи.

Разумеется, нашлись и те, кто не оценил выбор звезды. "У Гузеевой вкус отсутствует... Клава Клавой", – написал кто-то. Телеведущая не осталась в стороне от этого замечания.

"Страшнее когда отсутствуют мозги", – парировала она. А когда один из подписчиков заявил, что телеведущая за правду вносит в черный список, та ответила: "Я блокирую только хамов. А, ну и еще тупых с претензиями".

Похоже, на нынешних выборах звезды решили устроить соревнования: чей наряд окажется более странным. Так, Алла Пугачева надела розовую кофту-балахон с капюшоном и голубые, похожие на спортивные штаны, а Анастасия Волочкова в самый важный для страны день отдала предпочтение глубокому декольте.