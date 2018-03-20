Экс-жена Джигарханяна бьется за квартиру
Столичный суд наложил арест на трехкомнатную квартиру пианистки на Молодогвардейской улице, а также на банковский счет с миллионом рублей на нем.
При этом, по словам самой Виталины, "ничего сенсационного не произошло".
"Мосгорсуд должен был рассмотреть жалобу на решение Черемушкинского суда, поданную мной и Ларисой Широковой на незаконное изъятие в ноябре или декабре 2017 года денежных средств из моей банковской ячейки!" – цитирует сегодня Цымбалюк-Романовскую издание "Семь дней".
Она уточнила, что на самом деле следователи искали "поддельные документы о мошеннических сделках по недвижимости", а поскольку не нашли, "решили изъять хотя бы деньги".
Цымбалюк-Романовская настроена категорично и готова идти до последнего ради отстаивания своих интересов.
"Статья, по которой ведется расследование, не предусматривает подобных санкций, а все, что противоречит закону, мы будем обжаловать во всех возможных инстанциях в процессуальном порядке", – заявила она.
Женщина обвинена СК России по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Ей вменяют сбор и сообщение прессе информации о личной и семейной жизни с Арменом Джигарханяном. Бывшая жена актера все обвинения в свой адрес отвергла.
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