Экс-жена Джигарханяна бьется за квартиру

Цымбалюк-Романовская впервые прокомментировала арест своего имущества

Столичный суд наложил арест на трехкомнатную квартиру пианистки на Молодогвардейской улице, а также на банковский счет с миллионом рублей на нем.

При этом, по словам самой Виталины, "ничего сенсационного не произошло".

"Мосгорсуд должен был рассмотреть жалобу на решение Черемушкинского суда, поданную мной и Ларисой Широковой на незаконное изъятие в ноябре или декабре 2017 года денежных средств из моей банковской ячейки!" – цитирует сегодня Цымбалюк-Романовскую издание "Семь дней".

Она уточнила, что на самом деле следователи искали "поддельные документы о мошеннических сделках по недвижимости", а поскольку не нашли, "решили изъять хотя бы деньги".

Цымбалюк-Романовская настроена категорично и готова идти до последнего ради отстаивания своих интересов.

"Статья, по которой ведется расследование, не предусматривает подобных санкций, а все, что противоречит закону, мы будем обжаловать во всех возможных инстанциях в процессуальном порядке", – заявила она.

Женщина обвинена СК России по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Ей вменяют сбор и сообщение прессе информации о личной и семейной жизни с Арменом Джигарханяном. Бывшая жена актера все обвинения в свой адрес отвергла.