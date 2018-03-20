Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына

Народный артист признавался, что ему не хотелось жить

Новые подробности из жизни Спартака Мишулина рассказал его друг Александр Добрынин. В 1970-1980-х гг. он занимался организацией в Якутии выступлений столичных артистов. Так и познакомились.

Актер много рассказывал ему о своей жизни, в том числе о Тимуре и его маме Татьяне. По словам Добрынина, Мишулин делал все, чтобы его жена Валентина не узнала о рожденном на стороне сыне. Но не вышло.

Во время одной из встреч Добрынин увидел друга осунувшимся.

"Я спросил, как он себя чувствует. Болезненно поморщившись, Мишулин признался, что дома совсем плохо. Слово за слово, и выяснилось: кто-то из театра рассказал жене о Тимуре. Не представляешь, какой поднялся скандал. Жить не хочется..." – поделился Добрынин с изданием "Семь дней".

Актер рассказал об угрозах жены. Женщина предупредила, что если увидит его сына или мать, то "мало никому не покажется".

"Мне страшно за Таню и сына", – говорил в те дни Спартак Мишулин.

Добрынин вспомнил, что актер хотел развестись. Долго не мог решиться на этот шаг, но в какой-то момент осмелился. Однако жена пообещала, что если он подаст на развод, она напишет жалобы в партком, профком, Министерство культуры...

"Мишулин рассказал, что его вызывали в высокие кабинеты, вели беседы: "Вы популярный артист. Представляете, какой шум поднимется, если из семьи уйдете? Любимый всеми детьми СССР Карлсон не может бросить ребенка! К тому же вы член партии. Спите с кем хотите, главное, чтобы без скандалов".

Скандалы и были, но – дома. Некоторые из них, по рассказам Мишулина, проходили на глазах маленькой Карины. Актер признавался, что часто уходил из дома, чтобы остаться наедине с собой. Мечтал, чтобы дома его любили. И очень тосковал по сыну Тимуру и его маме.



"Очевидно, в Карине и ее матери говорит ревность. Они хотят и дальше оставаться для Мишулина единственными. Но это уже невозможно", – заключил Александр Добрынин.