Канделаки потеряла грудь

Телеведущая рассказала, как реагировала на сексуальные домогательства

По фото, которое Тина Канделаки выложила в Instagram, можно предположить, что генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" ударилась во все тяжкие. Она облачена в костюм садо-мазо: затянута в корсет, на руках длинные перчатки, а за спиной держит хлыст. Дополняет образ ее томный вид.

Под этим снимком можно было ожидать игривого или даже фривольного комментария. Но Канделаки сломала все шаблоны и заговорила вдруг о серьезном – о харассменте. И хотя она не назвала фамилии, речь в ее посте, по-видимому, идет о недавнем секс-скандале между журналисткой и депутатом Госдумы.

"Пытаться рабочий процесс совмещать с прощупыванием журналисток явно не стоит", – отметила Тина.

Канделаки заявила, что каждая женщина становилась объектом сексуальных домогательств. И призналась, что и она сама в этом плане тоже не исключение.



"Я давала сдачи сразу и жестко", – заявила она.

"В этой ролевой игре пациентам, пользующимся своим служебным положением, нужен хороший урок психологического BDSM, когда женщина тебе доходчиво объясняет, чем тебе это грозит", – добавила телеведущая.

В конце монолога она призвала женщин не бояться и бороться за свои честь и имя. Ведь, по ее словам, "любому чиновнику важна репутация".

Впрочем, в той части, где Тина рассказала о своем печальном опыте, она не стала углубляться в детали. О том, что это за история, когда она случилась и кто стал главным "фигурантом", она предпочла умолчать. Неудивительно, что подписчики обратились к ней с прямым вопросом: "А вы готовы обличить своих обидчиков?"

Прошлись они и по ее внешнему виду. "Женщине, занимающей должность продюсера телеканала, допустимо иметь такие опубликованные фото?", "Понятно было бы, если бы вы подписали фото "доброй ночи" или как-то в таком духе. Но, пардон, обвинять человека в сексуальных домогательствах и читать нравственные нотации в образе участницы сексуальных ролевых игр-как-то нелепо, нет?", "Ой, Тина, вы чего? В образе садо-мазо? Это перебор. Не нужно было. У вас дети. Они тоже это смотрят ведь", – высказали они свои критические замечания.

Кому-то не понравился сам снимок. "А куда вторая грудь делась???!!!!" – заметил кто-то. Действительно, телеведущая выбрала для публикации не самый идеальный ракурс: если ее правая грудь буквально выпирает из лифа, то левой, такое ощущение, словно и нет.

Впрочем, большинство "инстаграммеров" оценило провокационный образ Тины, отметив, что для своих 42 лет она выглядит потрясающе.