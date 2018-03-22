Маликова заметили со странным мужчиной

Музыкант похвастался черной икрой и пожаловался на отсутствие осетрины

Дмитрий Маликов переквалифицировался в повара. В доказательство он разместил в Сети видео кулинарного мастер-класса.

В начале ролика певец появился в дверях кухни и заявил: "Сегодня я буду готовить из того, то есть у меня в холодильнике".

Далее музыкант перечислил то, что нашел на полках: яйца, белый трюфель, банка черной икры и мраморная японская говядина.

"Жалко что нет осетрины, но я сам себя поставил себя в жесткие рамки", – признался он.

Готовку певец начал с того, что позвал некоего Риккардо. Появился таинственный незнакомец в униформе повара и с ножом в руках.

Приготовление кулинарного шедевра заняло полчаса. После довольный Маликов, принимая тарелку со стейком, поблагодарил повара за работу.

Подписчиков в этом видео удивило многое. Одни обратили внимание на совершенно пустой холодильник звезды. Другие заметили, что в нем нет света, и предположили, что у певца отключили за неуплату электричество. Третьи обсудили странный вид повара и задались вопросом, куда в финале делась икра?

И хотя претензий к Маликову накопилось более чем достаточно (на них, к слову, он так и не ответил), многие все же оставили комментарии в духе: "Не стареют душой ветераны" и в который раз оценили его "искрометную самоиронию".