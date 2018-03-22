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Группа "ВИА Гра" осиротела

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Причиной ухода из коллектива одной из солисток может быть беременность

По какой причине Миша Романова снимается с насиженного места, не объясняется. В официальном паблике трио во "ВКонтакте" висит только многозначительная фраза: "Неделя будет с новостями". Больше ничего. Нет никаких намеков и в Instagram певицы, поэтому пока приходится только гадать.

Первое, что приходит на ум в таких случаях – замужество или беременность. И то, и другое в продюсерском центре Константина Меладзе пока не комментируют.

Не исключено также, что девушка задумалась о сольной карьере. Однако тогда она уже должна была выпустить один-два сингла, чтобы привлечь внимание к себе как к самостоятельной певице. Поклонники надеются, что тайна будет раскрыта в ближайшее время.

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Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)

Четыре года назад девушку уже "уходили" из группы – мол, она не сработалась с коллегами по сцене Эрикой Герцег и Анастасией Кожевниковой. Но тогда директор коллектива развеял слухи, назвав Романову "деликатной и тонкой девушкой", а отношения между девочками –  дружескими, уточняет сайт "Комсомольская правда".

Коллектив собрался в 2013 году благодаря шоу "Хочу к Меладзе", посредством которого продюсер искал новые лица и голоса. Таким образом трио существует пять лет и данная замена окажется первой в его музыкальной истории.

С момента же своего создания, с 2000 по 2013 годы, коллектив стал стартовой площадкой для 13 исполнительниц. Многие из них, например, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Альбина Джанабаева, Анна Седокова, – стали суперзвездами российской сцены. 

Денис ЗВЯГИН
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