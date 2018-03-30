С Витасом произошло страшное
Они были поражены, когда увидели показанные телеканалом "Россия-24" кадры, на которых артист признавался в совершенном и произносил слова раскаяния в суде Одинцовского района. Настолько переменилась внешность 39-летнего Виталия Грачева.
При том что еще три года назад он все тем же "худеньким мальчиком с претензией на инопланетность", теперь перед публикой появился полный мужчина с одутловатым лицом и сединой на висках, пишет сайт "Комсомольская правда".
Это вызвало разные толки. Некоторые считают, что певец стал таким из-за малоподвижного образа жизни и легкого пристрастия к алкоголю. Высказываются также предположения, что Витас просто вырос и сбросил с себя привычный флер.
При этом почти все фото Витаса в соцсети обработаны спецпрограммами, поэтому трудно понять, как на самом деле сейчас выглядит артист. Однако многие довольны новым обликом певца: повзрослел – значит, остепенился, говорят они.
Ранее стало известно, что 21 марта соседи обратились в полицию из-за стрельбы на участке Виталия Грачева. Позже выяснилось, что палил из сигнального пистолета и в воздух сам артист.
Стражи порядка забрали артиста в отделение, потом отпустили и снова задержали. А в итоге отдали под суд, который арестовал Витаса на семь суток.
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