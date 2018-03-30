С Витасом произошло страшное

Многочисленные поклонники не узнали любимого певца

Они были поражены, когда увидели показанные телеканалом "Россия-24" кадры, на которых артист признавался в совершенном и произносил слова раскаяния в суде Одинцовского района. Настолько переменилась внешность 39-летнего Виталия Грачева.

При том что еще три года назад он все тем же "худеньким мальчиком с претензией на инопланетность", теперь перед публикой появился полный мужчина с одутловатым лицом и сединой на висках, пишет сайт "Комсомольская правда".

Это вызвало разные толки. Некоторые считают, что певец стал таким из-за малоподвижного образа жизни и легкого пристрастия к алкоголю. Высказываются также предположения, что Витас просто вырос и сбросил с себя привычный флер.

😍 Публикация от Vitas (@vitasroom) 23 Фев 2018 в 8:58 PST

При этом почти все фото Витаса в соцсети обработаны спецпрограммами, поэтому трудно понять, как на самом деле сейчас выглядит артист. Однако многие довольны новым обликом певца: повзрослел – значит, остепенился, говорят они.

Публикация от Vitas (@vitasroom) 13 Мар 2018 в 11:01 PDT

Ранее стало известно, что 21 марта соседи обратились в полицию из-за стрельбы на участке Виталия Грачева. Позже выяснилось, что палил из сигнального пистолета и в воздух сам артист.

Стражи порядка забрали артиста в отделение, потом отпустили и снова задержали. А в итоге отдали под суд, который арестовал Витаса на семь суток.