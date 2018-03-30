Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

С Витасом произошло страшное

Витас. Кадр youtube.com
Многочисленные поклонники не узнали любимого певца

Они были поражены, когда увидели показанные телеканалом "Россия-24" кадры, на которых артист признавался в совершенном и произносил слова раскаяния в суде Одинцовского района. Настолько переменилась внешность 39-летнего Виталия Грачева. 

При том что еще три года назад он все тем же "худеньким мальчиком с претензией на инопланетность", теперь перед публикой появился полный мужчина с одутловатым лицом и сединой на висках, пишет сайт "Комсомольская правда".

По теме

Это вызвало разные толки. Некоторые считают, что певец стал таким из-за малоподвижного образа жизни и легкого пристрастия к алкоголю. Высказываются также предположения, что Витас просто вырос и сбросил с себя привычный флер.

😍

Публикация от Vitas (@vitasroom)

При этом почти все фото Витаса в соцсети обработаны спецпрограммами, поэтому  трудно понять, как на самом деле сейчас выглядит артист. Однако многие довольны новым обликом певца:  повзрослел – значит, остепенился, говорят они.


Ранее стало известно, что 21 марта соседи обратились в полицию из-за стрельбы на участке Виталия Грачева. Позже выяснилось, что палил из сигнального пистолета и в воздух сам артист.

Стражи порядка забрали артиста в отделение, потом отпустили и снова задержали. А в итоге отдали под суд, который арестовал Витаса на семь суток.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Британия теряет лицо в споре с Россией

Экономисты рассказали о последствиях угроз Лондона относительно российских евробондов

Снег останется в Москве надолго

На открытых пространствах земля освободится только к концу апреля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей