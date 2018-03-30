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Бузову перепели акушерки

Студентки-медики рассказали как "много пуповин"

Незамысловатая композиция "Мало половин" обворожительной Ольги Бузовой вдохновила студенток красноярского медуниверситета снять клип "много пуповин" для конкурса всероссийской олимпиады по гинекологии и акушерству. Работа девушек так понравилась судьям, что они признали ее лучшей, сообщает ТВК. 

На ролике в интерьерах больницы поют и танцуют восемь девушек в медицинской форме, а текст песни описывает родовой процесс. "Тужься чаще, прямо сейчас головка входит в малый таз...Хочу я спать, быстрее на кровать. Но – надо роды принимать", – приводит строчки из песни телеканал "360". 

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