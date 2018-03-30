У Бабкиной появился двойник
Нынче "прекрасную няню" не узнать. Она стала жутко похожа на известную исполнительницу народных песен. Овал лица, улыбка, очертания скул – все как у Надежды Бабкиной.
В таком обличье Настя предстала на обложке одного из глянцевых журналов. Ни новая замысловатая прическа, ни минимум косметики, ни светло-молочный пиджак, который она небрежно накинула на обнаженное тело, не помогли избавиться от мысли, что две артистки прямо близнецы.
Между тем пол-лица Заворотнюк закрыто большой челкой. Сама же она таинственно улыбается.
Поклонники восторгаются актрисой, которая выглядит гораздо моложе своих лет, и думают, что она обратилась к пластическим хирургам, а те сделали ей "уколы красоты". И больше у Анастасии ни мимических морщин, ни гусиных лапок вокруг глаз нет, отмечает EG.RU.
Однако сама "прекрасная няня" секрет своей новой красоты не выдает. Интересно, что скажет в ответ на такое сравнение "казачка Надя"...
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