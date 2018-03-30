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СМИ: Шварценеггер срочно госпитализирован

Арнольд Шварценеггер. Фото: GLOBAL LOOK press
У звездного актера проблемы с сердцем

Знаменитый голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер был спешно доставлен в медицинское учреждение. Об этом пишет TMZ.

По информации американского издания, 70-летнего Шварценеггера отправили на операцию по замене катетерного клапана. Врачи сообщили, что операция носила несколько экспериментальный характер, из-за чего у звездного пациента возникли осложнения.

В результате Шварценеггеру была сделана операция на открытом сердце, которая продолжалась несколько часов.

Сообщается, что состояние актера стабильное.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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