У звездного актера проблемы с сердцем

Знаменитый голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер был спешно доставлен в медицинское учреждение. Об этом пишет TMZ.

По информации американского издания, 70-летнего Шварценеггера отправили на операцию по замене катетерного клапана. Врачи сообщили, что операция носила несколько экспериментальный характер, из-за чего у звездного пациента возникли осложнения.

В результате Шварценеггеру была сделана операция на открытом сердце, которая продолжалась несколько часов.

Сообщается, что состояние актера стабильное.