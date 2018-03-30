Здоровье
535 новости
Знаменитый голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер был спешно доставлен в медицинское учреждение. Об этом пишет TMZ.
По информации американского издания, 70-летнего Шварценеггера отправили на операцию по замене катетерного клапана. Врачи сообщили, что операция носила несколько экспериментальный характер, из-за чего у звездного пациента возникли осложнения.
В результате Шварценеггеру была сделана операция на открытом сердце, которая продолжалась несколько часов.
Сообщается, что состояние актера стабильное.
В Сеуле считают, что это будет полезно для региона
Народная дипломатия оказалась сильнее политических интриг