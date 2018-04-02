Рудковская держит сына под арестом

Подростку здорово достается за "постоянные косяки" от экстравагантной маменьки

Между тем 15-летний отпрыск телеведущей и ее второго мужа Виктора Батурина добился некоторых успехов на музыкальном поприще – он записал несколько хитов. В одном из интервью подросток говорил, что мать поддерживает его в творчестве. При этом нередко сыну известного продюсера приходится испытывать на себе и ее чрезмерную строгость.

Оказывается, парня до сих пор, и довольно сурово, наказывают за провинности. А поскольку он "такой ребенок, косячит постоянно", то приходится и под домашним арестом сидеть, отметил тогда Николай, передает StarHit .

Молодой человек пока учится в школе, но у него много планов на будущее. Он считает, что большая работоспособность перешла к нему по наследству от матери.

Сама Яна не раз говорила, как гордится сыном. Она часто выкладывает в соцсетях семейные фото и рассказывает о жизни родных.

А Николай, напротив, не выставляет личную жизнь напоказ. Как-то в интервью он признался, что мечтает встретить девушку, которую сможет не только полюбить, но и назвать настоящим другом.

Тем временем строгая маменька себе позволяет некоторые шалости. К примеру, накануне в соцсети появилось весьма откровенное фото Рудковской. Для съемки в модном журнале родительница начинающего музыканта выбрала платье, которое открыло все прелести ее бюста.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 31 Мар 2018 в 7:23 PDT

"Горячий бэкстейдж со съемки невероятной Эллен фон Унверт. Скоро выложу не менее горячие фото. Не пропустите!" – призвала она поклонников. И те не остались в стороне.

"Ух ты, Яна!", "Суперская!", "Восхитительно! Яна, Вы невероятная женщина!", "Очень круто!", "Вот это бюстье", – прокомментировали одни. А другие укорили: " Ужас!", "Увы, не ваше! Не умеете вы позировать".

В декабре прошлого года СМИ сообщили об ограблении сына Яны Рудковской Николая Батурина. У молодого человека украли больше 100 тыс. руб. во время его отдыха с друзьями.

Некоторые издания написали, что парень был пьян. Однако строгая маменька бросилась на помощь чаду – она обратилась с заявлением в полицию, заявив, что в алкоголь что-то подмешали.