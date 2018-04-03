Самойлова расскажет правду о Пугачевой
28-летняя певица сообщила в интервью "Комсомольской правде", что Алла Борисовна внимательно следит за ее судьбой: они созваниваются, примадонна дает ей ценные советы. В преддверии важного конкурса Юлия также рассчитывает на поддержку Пугачевой.
"Я периодически ей позваниваю, рассказываю о своих новостях. Бывает, что и Алла Борисовна позвонит, если увидит меня где-то на телевидении. Говорит: "Юлька, ты там глаза сощурила, нельзя так делать". Очень приятно, что она следит за мной", – рассказала Самойлова.
Певица поделилась с изданием и другими планами, которые не касаются музыки. Так, в ближайшем будущем выйдет в свет ее книга, часть которой она посвятит примадонне. Кроме того, Юлия пообещала поклонникам раскрыть всю "сермяжную правду" о своей жизни: детских страхах, комплексах и любви.
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