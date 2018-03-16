Участница "Евровидения" мыкается по квартирам

Перед поездкой в Португалию Юлия Самойлова собирается запастись успокоительными

Подготовка к конкурсу идет полным ходом. До поездки в Португалию остаются считанные недели. Но работа у нашей делегации уже кипит по полной программе – представительница России Юлия Самойлова репетирует ежедневно, оттачивая свой номер. Под вопросом пока только наряд, в котором она выйдет на сцену Altice Arena.

"Его шьют дизайнеры специально для меня, под заказ. Платье должно быть роскошным", – рассказала певица, цитирует газета "Зажигай!".

Она призналась, что на всякий случай возьмет с собой успокоительные, хотя до сих пор перед выходом на сцену никогда ничего не пила. А еще перед отъездом в Лиссабон она собирается позвонить Алле Пугачевой. Они знакомы со времен шоу "Фактор А", где Примадонна была наставницей, а Юля – участницей.

"Думаю, мы обязательно поговорим. Надо будет попросить у нее совета. Они всегда мне очень помогают", – поделилась своими планами артистка.

К слову сказать, Самойлова и ее муж до сих пор живут на съемной квартире, и даже не в центре столицы. Свое жилье пока не купили, "потому что квартиры в Москве слишком дорогие".

Впрочем, гонорары певицы после "Евровидения" могут подскочить. По крайней мере, эта схема работает в большинстве случаев.

А вот шансы России букмекеры оценили невысоко. Они предположили, что мы даже не попадем в первую десятку.

И Дмитрий Колдун, представлявший на конкурсе Белоруссию, посоветовал Самойловой сильно не обольщаться. По его словам, свою роль сыграет политика, из-за которой высоких результатов нам можно не ждать.