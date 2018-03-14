Стало известно о последних днях Пугачевой

Примадонна призналась, где бы не хотела закончить свою жизнь

Максим Галкин нечасто рассказывает о совместной жизни с Аллой Пугачевой. Но недавно он сделал несколько интересных признаний.

Как известно, они живут в подмосковной деревне Грязь. Их замок, оформленный в классическом викторианском стиле, давно стал местной достопримечательностью. Он настолько популярен, что в туристическом маршруте "Москва – Звенигород" даже появилась специальная остановка у дома звездной четы. Экскурсанты охотно делают селфи на его фоне.

"Я, бывает, с башни наблюдаю за этой процессией. Я им иногда машу рукой. Думаю, может, надо как-то вступить в сговор с организаторами и за отдельные деньги мы будем с Аллой выходить к людям", – рассказал Галкин, цитирует сайт "Комсомольская правда".

Многие отмечают, что название населенного пункта не очень хорошо воспринимается на слух. Особенно в предложениях вроде: "Мы живем в Грязи". Но ратовать за переименование юморист, судя по его словам, не собирается.

"Название не соответствует наполнению. Там очень чистые почвы песчаные. Деревне-то уже три столетия, что я со своим уставом в чужой монастырь буду лезть?" – отметил он.

Галкин признался, что ему удалось влюбить Аллу Пугачеву в красоту этих мест, и теперь Грязь для них "всего лишь название".

В связи с этим юморист вспомнил забавную историю, которая несколько лет назад случилась с Примадонной. Певица подбирала себе квартиру в центре Москвы. Городские власти предложили ей обустроить семейное гнездышко в Последнем переулке.

"Она сказала: "Как вы это себе представляете? Свою жизнь она закончила в Последнем переулке". И отказалась только из-за названия", – поделился артист.