Пугачева оценила Галкина в постели

Примадонна разоткровенничалась о своих интимных фантазиях

Алла Пугачева уже достигла тех высот и того статуса, когда можно позволить себя откровенно отвечать даже на самые неудобные вопросы. Например, те, что касаются ее интимных отношений.

Учитывая 27-летнюю разницу в возрасте между певицей и Максимом Галкиным, некоторые обыватели задаются вопросом: "А как у них с сексом?" На что сами знаменитости отвечают в духе: "Не дождетесь!"

"Он у нас был, есть и будет!" – цитирует влюбленных издание "Звезды и советы".

А сама Алла Борисовна добавляет, нисколько не скромничая: "Он прекрасный любовник! Я это поняла сразу! И до сих пор в нем не разочаровалась".

Издание также привело и ранние откровения Примадонны, когда она еще была женой Филиппа Киркорова: "Нет ничего стыдного, если у любящих есть возможность заниматься сексом разными способами. Другие и хотели бы, но не могут. Есть масса способов завести партнера".

А чтобы не быть голословной, перечислила некоторые из них: "Иногда надо посмотреть фильмец, журнальчик полистать или напридумывать себе такое…"

Если верить источнику, то артистке принадлежат и слова о ее личных фантазиях.

"Насилие, почему нет? Всякое бывало. Сейчас мне нравится нежность, удивительная романтика…"

Впрочем, это лишь доказывает, что Алла Борисовна – действительно наше достояние. И нам хочется знать как можно больше не только о ее творчестве, но и о семье, и даже об интимной стороне жизни.