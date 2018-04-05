Красотка обосновалась на юге Франции, ударилась в футбол и домашнее хозяйство

Немолодая, но по-прежнему секс-символ и "девушка с обложки" нынче живет с 32-летним бойфрендом Адилем Рами. И тут у Памелы Андерсон все по-другому.

"Жить в Голливуде сложно. Это не самое любимое мое место, но оно связано с бизнесом. Если вы хотите там жить, то играете по правилам. Я счастлива, что сейчас живу во Франции. Предпочитаю расходовать свою энергию другими способами", – рассказала Памела, пишет сайт "Комсомольская правда".

Актриса и ее друг обитают в уютном коттедже под Марселем. Адиль – футболист местного клуба "Олимпико". И Памела, раньше совсем не любившая этот спорт, стала преданной болельщицей – она не пропускает ни одного матча.

Звезда Playboy превратилась в ревностную домохозяйку. Она не отходит от плиты и сама закупает продукты на рынке. Памела в восторге от французской еды и качества местных продуктов.

Адиль очень нежен с Памелой. "Мы ведем очень здоровую, по-настоящему чудесную жизнь без ссор и разногласий. У нас обоих есть собственные дети, Адиль – очень хороший человек", – отметила актриса.

Разницу в возрасте – 12 лет – они совсем не ощущают. "Адиль часто говорит мне в шутку: "Тебе, наверное, 30 а не 50? Есть масса более молодых девчонок, как тебе удается так выглядеть?" – похвалилась Памела.