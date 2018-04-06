Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Малышева ополчилась на критиков

Телеведущая не выдержала нападок из-за высказываний об отстреле бродячих собак

Главным обвинителем выступил Леонид Ярмольник, который предположил, что у ведущей программы "Жить здорово" проблемы с головой, напоминает "Экспресс-газета".

В свою защиту Малышева сказала, что в выпуске передачи, который вызвал такую бурную реакцию в обществе, речь шла о защите от нападения собак. Также она напомнила о многочисленных случаях гибели людей от укусов бродячих животных, а также пострадавших, которые выжили, но остались изуродованными.

 "И если представить себе, что это, не дай бог, ваше лицо или лицо близкого человека, ребенка… то, наверное, уже не так хочется подписать петицию против Елены Малышевой, которая считает возможным рассказывать об этой проблеме в своей программе", - заявила ведущая.

Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

США расширили список санкций против России

Они касаются россиян из "кремлевского списка"

"Новичок" завел британцев в Саратовскую область

О доказательствах места происхождения яда англичане вновь умолчали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей