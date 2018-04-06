Малышева ополчилась на критиков

Телеведущая не выдержала нападок из-за высказываний об отстреле бродячих собак

Главным обвинителем выступил Леонид Ярмольник, который предположил, что у ведущей программы "Жить здорово" проблемы с головой, напоминает "Экспресс-газета".

В свою защиту Малышева сказала, что в выпуске передачи, который вызвал такую бурную реакцию в обществе, речь шла о защите от нападения собак. Также она напомнила о многочисленных случаях гибели людей от укусов бродячих животных, а также пострадавших, которые выжили, но остались изуродованными.

"И если представить себе, что это, не дай бог, ваше лицо или лицо близкого человека, ребенка… то, наверное, уже не так хочется подписать петицию против Елены Малышевой, которая считает возможным рассказывать об этой проблеме в своей программе", - заявила ведущая.