Водонаева отказалась от халупы за 700 тысяч

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Жилье ей нужно на июль, и не где-нибудь, а в Лос-Анджелесе. Так как их с мужем поиски пока успехом не увенчались, Алена обратилась к поклонникам.
"Сердце так и не екнуло ни разу ни на один из сотен вариантов, что мы уже посмотрели. Наверняка мы знаем не все сайты и приложения по поиску жилья", – написала она. И отметила: "Надеюсь и верю, что у вас найдутся пароли и явки по Калифорнии, где можно снять красивое жилье с бассейном и уютным интерьером, а не халупу за 700 тысяч на месяц".
И ей сразу выслали несколько десятков ссылок на платформы, где можно это сделать, и совет обратиться к русским мигрантам в Лос-Анджелесе. Не устояли и критики.
"Мне бы такие проблемы", "Отвратительно читать твои неуместные понты. Не знаю, какая уж там халупа за 700 тысяч", "Вот это и подтверждение народной мудрости – "из грязи – в князи", – разгорячились они. И порекомендовали: "Если ты богата действительно – будь скромнее!", цитирует URA.RU.
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