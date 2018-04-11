Тарзан рассказал об интим-услугах, которые ему пришлось оказывать

К повышенному вниманию женщин Тарзан относится спокойно: привык. При этом к своей работе он подходит ответственно. Как настоящего профи стриптиза его часто зовут на корпоративы, чтобы развлечь толпу. Да и предложения вступить в интимную связь за деньги ему поступали не раз. Сергей отказывался, специально называя баснословную сумму – $1 миллион. Однако как-то решил все же подзаработать.

Глушко звали выступать перед дочерьми Нурсултана Назарбаева, банкирами, в торговом центре Армавира. А в тот раз его захотели увидеть на дне рождения Ксении Собчак, которая тогда только переехала из Санкт-Петербурга в Москву, и друзья решили сделать ей необычный подарок.



"Девчонки пригласили к себе. Предложили деньги. Я поехал с чувством рысака. И, к своему удивлению и ужасу, вообще ничего не смог", – признался Глушко.

Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@lovepussu) 3 Апр 2018 в 7:48 PDT

Подруги Ксюши отнеслись к этому с пониманием. "Посидели, поржали, выпили и разошлись. Даже заплатили. Но я был в шоке", – сказал Тарзан.

После этого он понял, что повлияло чувство продажности. А "любовь за деньги – не его история", пояснил Тарзан.

Поклонницы регулярно пишут ему в соцсети. Одни задают вопросы, другие просят о встрече. Но жене Наташе Королевой Сергей Глушко не изменяет. Она слишком проницательна и чувствует, когда ее пытаются обмануть, отметил муж певицы.

Да он и сам – "плохой актер: не умеет маскироваться". Любой человек почувствует, если Тарзан его не переносит. "Могу улыбаться, произносить хорошие слова, но от меня будет фонить. А уж с близкими тем более", – заявил стриптизер.

