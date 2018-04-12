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Худоба отняла у Степаненко самое ценное

Елена Степаненко. Фото: GLOBAL LOOK press/Maxim Burlak
Похудение принесло артистке не только пользу

Некоторое время назад известная юмористка появилась на публике настолько переменившаяся внешне, что друзья и зрители даже не сразу ее узнали. А Елена Степаненко рассказала, что серьезно занялась фигурой, и раскрыла некоторые секреты.

Насколько это хорошо для артистки и что ждет ее в дальнейшем, рассказала таролог, ясновидящая, психолог Марианна Абравитова.

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Она признала, что вес сброшен очень сильно, но в этом нет эстетической основы. Эстетика идет вторым планом, а на первом – самочувствие. Елена "вынуждена была худеть, чтобы не повлечь более серьезные последствия, вредящие ее здоровью", пояснила Марианна.

Системные и планомерные проблемы накапливались у юмористки в течение жизни. Весь ее организм полностью разбалансирован. Качество ее жизни ухудшалось каждый год, и необходимо было решать вопрос кардинально, отметила ясновидящая.

Марианна Абравитова

Понятно, что этот вес необходимо поддерживать, что делать крайне сложно. Да и со своими новыми параметрами Степаненко, по словам Абравитовой, еще не сжилась: ей, можно сказать, все это пока некомфортно.

Все вокруг тоже плохо воспринимают ее в новом весе, добавила таролог. Но то, что Елена приняла такое решение и взялась за себя, – только плюс. Можно смело сказать, что она продлила себе жизнь в первую очередь и улучшила качество, отметила Марианна. И посоветовала артистке не толстеть и правильно питаться.

А в роли пышечки Степаненко была очень даже харизматична, напомнила ясновидящая. Но и нынешний образ артистки скоро завоюет свою аудиторию, предсказала Абравитова.

Однако худоба идет не всем, и отчасти это тоже стереотипы, навязанные нам обществом, пояснила таролог. Тут выбор нужно делать в сторону здоровья.

А вот то, что  все скоро привыкнут к стройной Елене Степаненко, так это точно, пообещала Марианна Абравитова. И артистка, уж поверьте, любит себя в новом образе, так как жить нужно хорошо и счастливо, заверила ясновидящая.

Полина ДОРОЖКИНА
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