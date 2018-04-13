Рыбку сурово приговорили
Теперь все фигуранты этого дела арестованы. Об этом сообщил секретарь суда.
Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке), Александру Кириллову (Алексу Лесли) и другим предъявили обвинения по статьям об организации преступного сообщества, сговоре в составе более пяти человек для совершения преступления и организации предоставления секс-услуг с помощью третьих лиц.
Заседание проходило в закрытом режиме в зале, который находится в блоке камер временного содержания суда Паттайи. Кроме судей и секретаря на нем присутствовали только подозреваемые, помощник адвоката и переводчик.
Сегодня вечером всех восьмерых перевезут в городскую тюрьму Паттайи. А 24 апреля пройдет следующее заседание суда по этому делу.
По таиландскому законодательству каждые 12 дней суд будет продлевать им меру пресечения.
Заседание по первому делу Лесли, Рыбки и остальных участников нелегального "секс-тренинга" – о нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда – состоится, как и было запланировано, 17 апреля.
УК Таиланда отводит 84 дня на следствие. Если прокуратура раньше закончит подготовку обвинительного заключения или подозреваемые признают себя виновными, заседание могут провести раньше. А если предъявленные полицией доказательства виновности посчитают недостаточными, дело могут вернуть на доследование или прекратить.
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