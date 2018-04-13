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Шнуров отмечает юбилей

Сергей Шнуров. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Популярность певца растет. Его слушают и смотрят

Сегодня лидеру группы "Ленинград" исполнилось 45 лет. Известный петербургский музыкант, не дожидаясь подарков от других, порадовал себя сам. Сергей Шнуров записал несколько песен, на что раньше у него не хватало времени.

Теперь это удалось, так как рядом с местом, где он живет, появилась "новая реп-точка". Запись шла в "авральном режиме", но музыкант получил от работы удовольствие, чего и пожелал всем.

Одна из этих композиций называется "Всякое", уточняет "Пятый канал"

Популярность артиста давно набрала обороты и не сбавляет их. После клипа "Экспонат" его назвали человеком года. Затем были и "В Питере – пить", "Кольщик", "Экстаз" и "Это не Париж", и публика с интересом смотрит их, как короткометражные фильмы. Над ними смеются, в героях узнают себя, и за это еще больше любят Шнура как уловившего психологию общества сатирика. 

Много раз Сергей говорил, что "все начиналось, как шутка". И если это так, то она зашла далеко, ведь задела за живое простых людей, которые, как поется в одной из песен нынешнего юбиляра, "любят всякое…", но, как сказал сам музыкант, тем и хороши. 

Группа "Ленинград", сделавшая Шнурова известным далеко за пределами России, официально создана 9 января 1997 года. Популярность коллективу принесли песни "Дикий мужчина", "Шоу-бизнес", "Алкоголик и придурок" со второй пластинки. А после выхода в эфир на "Нашем радио" и фильма "ДМБ-2", в котором использовались песни этих музыкантов, число фанатов прибыло. 

Полина ДОРОЖКИНА
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