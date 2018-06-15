Отечественные звезды по-своему реагировали на результат первого матча ЧМ-2018

Наша команда подарила настоящий праздник всем. Не остались в стороне и знаменитости. Одни пели, другие кричали, а были и такие, кто прямо с ума сошел.

К примеру, муж Примадонны – юморист Мксим Галкин – так возбудился, что, расставив ноги и руки, подпрыгнул чуть до небес. И при этом орал: " Урааааааа!". Он, Алла Пугачева и их дети смотрели футбол в прямой трансляции, так как ныне отдыхают на морском побережье.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 14 Июн 2018 в 10:26 PDT

Болели за россиян у телевизоров Анна Курникова, Наташа Королева с Тарзаном и Анастасия Волочкова. Кстати, последняя следила за ходом игры в салоне. Ей в это время во время "наводили красоту".

Бешено радовался Олег Газманов, который был в "Лужниках". Он кричал, а потом пел гимн России. При этом перед матчем певец и его коллега Алексанр Малинин надеялись на победу.

Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) 14 Июн 2018 в 7:41 PDT

Малинин к чемпионату подготовил новую песню. "Москва встречает чемпионат". Так проходила съемка клипа", – сообщил он.



Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) 14 Июн 2018 в 7:41 PDT

Елена Ваенга вчера была в Иваново. Но она также держала кулачки за российских футболистов. А на своей странице в соцсети поместила снимок, на котором ее друзья располжились у телевизора, готовые отметить победу.

иваново. смотрим. Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial) 14 Июн 2018 в 8:20 PDT

Поп-король российской эстрады поздравил нашу сборную с победой "на концерте в столице Калмыкии, – городе Элисте. И прислал весточку: "Как всегда рабочий гастрольный график унёс меня далеко от центра Мира сегодня, от родной Москвы где сегодня началось главное спортивное событие, но душой с вами".

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 14 Июн 2018 в 1:38 PDT

"Не только артисты, но и спортсмены откликнулись на яркую игру отечественных футболистов. "Как же здорово, когда наши чемпионы!.. Очень хочется верить, что это хороший старт и наши ребята еще не раз порадуют своих болельщиков", – поделилась чувствами олимийская чемпионка, фигуристка Татьяна Навка, которая также вчера была на стадионе.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 14 Июн 2018 в 11:09 PDT

Не сдержали эмоций и известные телеведущие. Лера кудрявцева, которая ждет рождения ребенка и редко бывает сейчас в свете выразила восторг в нескольких фразах. "Это был так здорово! 5:0! Ребята, спасибо за эти невероятные эмоции! Так держать! Урааааа", – подписала она свой ролик.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 14 Июн 2018 в 6:32 PDT

А Тина Канделаки поздравила "всех с шикарной победой". И призвала: "Верьте в себя и в свою страну!" По ее словам, российские игроки "хотели доказать всем, что они заслушивают любовь и поддержку, и у них это получилось". А "5:0 – ответ всем, кто не верил в мою сборную!", добавила красотка.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 14 Июн 2018 в 10:06 PDT





































