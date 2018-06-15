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Мужа Пугачевой вывела из себя победа сборной России

Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art Олег Газманов и Александр Малинин. Фото: instagram.com/oleggazmanov
Татьяна Навка. Фото: instagram.com/tatiana_navka Фото: instagram.com Фото: instagram.com Фото: instagram.com
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Наша команда подарила настоящий праздник всем. Не остались в стороне и знаменитости. Одни пели, другие кричали, а были и такие, кто прямо с ума сошел.

К примеру, муж Примадонны – юморист Мксим Галкин – так возбудился, что, расставив ноги и руки, подпрыгнул чуть до небес. И при этом орал: " Урааааааа!". Он, Алла Пугачева и их дети смотрели футбол в прямой трансляции, так как ныне отдыхают на морском побережье.

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Болели за россиян у телевизоров Анна Курникова, Наташа Королева с Тарзаном и Анастасия Волочкова. Кстати, последняя следила за ходом игры в салоне. Ей в это время во время "наводили красоту".

  

Бешено радовался Олег Газманов, который был в "Лужниках". Он кричал, а потом пел гимн России. При этом перед матчем певец и его коллега Алексанр Малинин надеялись на победу.

Малинин к чемпионату подготовил новую песню. "Москва встречает чемпионат". Так проходила съемка клипа", – сообщил он.

Елена Ваенга вчера была в Иваново. Но она также держала кулачки за российских футболистов. А на своей странице в соцсети поместила снимок, на котором ее друзья располжились у телевизора, готовые отметить победу.

иваново. смотрим.

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial)

Поп-король российской эстрады поздравил нашу сборную с победой "на концерте в столице Калмыкии, – городе Элисте. И прислал весточку: "Как всегда рабочий гастрольный график унёс меня далеко от центра Мира сегодня, от родной Москвы где сегодня началось главное спортивное событие, но душой с вами".

"Не только артисты, но и спортсмены откликнулись на яркую игру отечественных футболистов. "Как же здорово, когда наши чемпионы!.. Очень хочется верить, что это хороший старт и наши ребята еще не раз порадуют своих болельщиков", – поделилась чувствами олимийская чемпионка, фигуристка Татьяна Навка, которая также вчера была на стадионе.

    

Не сдержали эмоций и известные телеведущие. Лера кудрявцева, которая ждет рождения ребенка и редко бывает сейчас в свете выразила восторг в нескольких фразах. "Это был так здорово! 5:0! Ребята, спасибо за эти невероятные эмоции! Так держать! Урааааа", – подписала она свой ролик.

А Тина Канделаки поздравила "всех с шикарной победой". И призвала: "Верьте в себя и в свою страну!" По ее словам, российские игроки "хотели доказать всем, что они заслушивают любовь и поддержку, и у них это получилось". А "5:0 – ответ всем, кто не верил в мою сборную!", добавила красотка.











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