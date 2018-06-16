Говорухина похоронили на Новодевичьем кладбище
Режиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин похоронен в субботу, 16 июня, на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями.
На последнее прощание, которое было закрытым, попали только близкие, коллеги и друзья Говорухина. Среди пришедших проститься с ним были спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Похороны прошли с воинскими почестями – у могилы выстроился почетный караул, который дал несколько оружейных залпов перед тем, как гроб опустили в землю. Прозвучал Гимн России.
Могила режиссера, скончавшегося 14 июня на 83-м году жизни, расположена рядом с захоронениями Олега Табакова и Леонида Броневого. Перед похоронами прошли гражданская панихида на кладбище и заупокойная лития.
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