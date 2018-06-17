Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

За голой Волочковой устроили погоню с матершиной

Global Look Press
Отдых балерины обернулся адом

Анастасия Волочкова надолго запомнит встречу с одной из своих поклонниц, которая на днях произошла на Кипре. Судя по видео скандальной звезды, ее преследовала по-настоящему неадекватная женщина.

Все началось в отеле, где Волочкова мирно дремала на лежаке под лучами солнца. Как говорится, ничто не предвещало беды. Внезапно ее кто-то настойчиво начал будить. Продрав глаза, она увидела перед собой совершенно незнакомую барышню, которая почему-то снимала ее на телефон. Как оказалось, это была одна из поклонниц, пожелавшая сделать селфи с балериной на память. 

По теме

Но одного фото оказалось женщине мало, и она стала приставать к Волочковой со странным предложением. По словам самой Волочковой, та хотела ее "чем-то угостить", но Анастасия дипломатично уходила от предложения. 

"В результате мы, кстати, снялись на ее телефон. Но женщина не унималась. Вела она себя совершенно развязно. Я поняла, что она ждет моей реакции, и решила ей ее не давать", – поделилась Волочкова с "Собеседником".

Тут стало ясно, что дело серьезное, и надо уносить ноги. Волочкова прыгнула с пирса в воду, думая, что прилипчивая дама оставит ее в покое. Но к ее удивлению, та разделась и через мгновение тоже оказалась в воде. Между ними завязалась словесная битва, которая вскоре переросла погоню. Волочкова уплывала, а фанатка догоняла, попутно оскорбляя ее.

"Не хочу даже вспоминать всю ту грязь, которую она несла. Материлась, утверждала, что у меня есть тайный муж в Турции, которого я скрываю и к которому я должна лететь", – пожаловалась звезда.

В какой-то момент она, видимо, вспомнила свой недавний пост о недоброжелателях и прокричала чокнутой поклоннице: "Все, что вы говорите, слышит моя попа. Только она у меня красивее, чем ваше лицо!".

Позже балерина выяснила, что женщина не жила с ней в одном отеле и пробралась на его территорию тайком.

Вся история не на шутку перепугала друзей балерины – ведь мало ли что могла пронести с собой эта сумасшедшая, например, емкость с кислотой. После этого инцидента балерина в будущем прекратит сообщать публично о своем местонахождении.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Трамп устроил разнос "большой семерке"

Американский политик отчитал своих коллег

Украинцы оправдались за поражение в танковом биатлоне

На плачевном результате сказалось состояние танка

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей