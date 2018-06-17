За голой Волочковой устроили погоню с матершиной
Анастасия Волочкова надолго запомнит встречу с одной из своих поклонниц, которая на днях произошла на Кипре. Судя по видео скандальной звезды, ее преследовала по-настоящему неадекватная женщина.
Все началось в отеле, где Волочкова мирно дремала на лежаке под лучами солнца. Как говорится, ничто не предвещало беды. Внезапно ее кто-то настойчиво начал будить. Продрав глаза, она увидела перед собой совершенно незнакомую барышню, которая почему-то снимала ее на телефон. Как оказалось, это была одна из поклонниц, пожелавшая сделать селфи с балериной на память.
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Но одного фото оказалось женщине мало, и она стала приставать к Волочковой со странным предложением. По словам самой Волочковой, та хотела ее "чем-то угостить", но Анастасия дипломатично уходила от предложения.
"В результате мы, кстати, снялись на ее телефон. Но женщина не унималась. Вела она себя совершенно развязно. Я поняла, что она ждет моей реакции, и решила ей ее не давать", – поделилась Волочкова с "Собеседником".
Тут стало ясно, что дело серьезное, и надо уносить ноги. Волочкова прыгнула с пирса в воду, думая, что прилипчивая дама оставит ее в покое. Но к ее удивлению, та разделась и через мгновение тоже оказалась в воде. Между ними завязалась словесная битва, которая вскоре переросла погоню. Волочкова уплывала, а фанатка догоняла, попутно оскорбляя ее.
"Не хочу даже вспоминать всю ту грязь, которую она несла. Материлась, утверждала, что у меня есть тайный муж в Турции, которого я скрываю и к которому я должна лететь", – пожаловалась звезда.
В какой-то момент она, видимо, вспомнила свой недавний пост о недоброжелателях и прокричала чокнутой поклоннице: "Все, что вы говорите, слышит моя попа. Только она у меня красивее, чем ваше лицо!".
Позже балерина выяснила, что женщина не жила с ней в одном отеле и пробралась на его территорию тайком.
Вся история не на шутку перепугала друзей балерины – ведь мало ли что могла пронести с собой эта сумасшедшая, например, емкость с кислотой. После этого инцидента балерина в будущем прекратит сообщать публично о своем местонахождении.
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