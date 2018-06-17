Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Жанну Фриске изводил тайный любовник

Global Look Press
Молодой человек честно рассказал об отношениях с покойной певицей

Жанна Фриске несколько лет встречалась с танцором Петром Никитиным, и их роман так бы и остался для всех тайной, если бы Никитин не решился на откровения.

Молодой парень познакомился со звездой "Блестящих" на съемках видео для песни "Лето", было это то ли в 2005, то ли в 2006 году. Никитина пригласили на подтанцовку, и он согласился. Во время работы на съемочной площадке между ними и пробежала искра. Все стало окончательно ясно в Новый год. Петр хотел отметить праздник в компании друга, когда неожиданно к ним захотела присоединиться Фриске. В новогоднюю ночь, уже под утро Жанна попросила его проводить до дома подруги, а по пути попросила заехать к ней в квартиру.

"Вот тут началось самое интересное, это как фокус. Она открывает клатч, а ключа [от квартиры] нет. Я на тот момент снимал квартиру на „Октябрьском поле“, обычный дом, обычная квартира рядом с метро, и тут я говорю: „А может быть, ко мне?“. По-моему, не было даже паузы, и она говорит: „Поехали“", – вспоминает Никитин.

С тех пор между ними закрутился роман, который пара всеми силами скрывала от внимания общественности. Пикантности их отношениям добавляли две вещи. Во-первых, они имели разный социальный статус: поп-звезда и незаметный танцор из массовки. Во– вторых, Фриске была старше своего ухажера на 10 лет. По словам Петра, дело шло к свадьбе, но все испортила ревность.

"Она всегда говорила: я хочу себе ребенка. Конечно, возможно, с подтекстом: я хочу нашего ребенка. Но я не задавал таких вопросов типа „Ты хочешь от меня ребенка или ты в общем хочешь ребенка", – рассказал он в интервью НТВ.

Когда Фриске приобрела широкую славу в стране, а выступления регулярно показывали по ТВ, парень начал чувствовать на себе серьезное давление. Ему казалось, что любимая больше ему не принадлежит. Тогда он поставил перед ней вопрос ребром: либо она выбирает его, либо карьеру. Жанна Фриске не могла отказаться от всероссийской славы – выбор был очевиден. Вскоре он узнал, что у нее новый мужчина.

После смерти певицы Никитин признал, что поступил неправильно, когда выдвинул ей столь жесткий ультиматум.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Трамп устроил разнос "большой семерке"

Американский политик отчитал своих коллег

Украинцы оправдались за поражение в танковом биатлоне

На плачевном результате сказалось состояние танка

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей