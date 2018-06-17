Жанну Фриске изводил тайный любовник
Жанна Фриске несколько лет встречалась с танцором Петром Никитиным, и их роман так бы и остался для всех тайной, если бы Никитин не решился на откровения.
Молодой парень познакомился со звездой "Блестящих" на съемках видео для песни "Лето", было это то ли в 2005, то ли в 2006 году. Никитина пригласили на подтанцовку, и он согласился. Во время работы на съемочной площадке между ними и пробежала искра. Все стало окончательно ясно в Новый год. Петр хотел отметить праздник в компании друга, когда неожиданно к ним захотела присоединиться Фриске. В новогоднюю ночь, уже под утро Жанна попросила его проводить до дома подруги, а по пути попросила заехать к ней в квартиру.
"Вот тут началось самое интересное, это как фокус. Она открывает клатч, а ключа [от квартиры] нет. Я на тот момент снимал квартиру на „Октябрьском поле“, обычный дом, обычная квартира рядом с метро, и тут я говорю: „А может быть, ко мне?“. По-моему, не было даже паузы, и она говорит: „Поехали“", – вспоминает Никитин.
С тех пор между ними закрутился роман, который пара всеми силами скрывала от внимания общественности. Пикантности их отношениям добавляли две вещи. Во-первых, они имели разный социальный статус: поп-звезда и незаметный танцор из массовки. Во– вторых, Фриске была старше своего ухажера на 10 лет. По словам Петра, дело шло к свадьбе, но все испортила ревность.
"Она всегда говорила: я хочу себе ребенка. Конечно, возможно, с подтекстом: я хочу нашего ребенка. Но я не задавал таких вопросов типа „Ты хочешь от меня ребенка или ты в общем хочешь ребенка", – рассказал он в интервью НТВ.
Когда Фриске приобрела широкую славу в стране, а выступления регулярно показывали по ТВ, парень начал чувствовать на себе серьезное давление. Ему казалось, что любимая больше ему не принадлежит. Тогда он поставил перед ней вопрос ребром: либо она выбирает его, либо карьеру. Жанна Фриске не могла отказаться от всероссийской славы – выбор был очевиден. Вскоре он узнал, что у нее новый мужчина.
После смерти певицы Никитин признал, что поступил неправильно, когда выдвинул ей столь жесткий ультиматум.
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