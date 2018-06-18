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Плющенко с семьей попал под удар стихии

Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Звездное семейство пережило напряженные моменты в Японии

Фигурист Евгений Плющенко вместе с женой Яной Рудковской и сыном оказались в сложной ситуации. Во время их поездки в Страну восходящего солнца произошло землетрясение силой в шесть баллов, и теперь звездная семья не может попасть из Кобе в Осаку.

На своей странице в социальной сети Instagram продюсер пожаловалась на то, что природа сорвала их рабочие планы, но успокоила поклонников и поблагодарила их за волнение.

"С нами все хорошо <…> Осыпалась штукатурка в номере и пока не ходят поезда. Теперь мы из Кобе не можем попасть в Осаку и у всех легкий шок", – отметила она, добавив, что ее муж, который уже 20 лет ездит в Японию, также впервые пережил такое сильное землетрясение.

"Мы живем дальше и радуемся жизни", – написала Рудковская.

Поклонники звезд обрадовались за своих любимцев. "Слава Богу, что всё обошлось. Человеческая жизнь ничего не стоит, в один миг может всё измениться", – написали они в комментариях, добавив, "мы всей семьей за вас молились".

"Как только услышала в новостях, сразу подумала, как же вы там? Слава Богу живы и здоровы. Храни вас Бог", – пожелала одна из поклонниц.

Комментаторы отметили, что для Японии землетрясение "привычная штука, но шесть баллов и правда очень много" и пожелали Рудковской и ее семье поскорее возвратиться домой, так как "с природой шутки плохи".

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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