Драма Даны Борисовой ударила по дочери

Желание экс-телеведущей исполнилось лишь наполовину

Десятилетняя Полина теперь намного чаще бывает с мамой. И такие часы самые счастливые для Даны Борисовой.

Об этом она без устали сообщает в соцсетях. "С самой красивой и доброй принцессой на земле", – подписала бывшая телеведущая снимок, опубликованный несколько часов назад.

Поклонники нередко интересуются, с кем живет ее дочь. С папой, ответила Борисова.

А причина проста. По словам Даны, пока у нее нет своего жилья, она не хочет брать девочку на съемную квартиру.

"Суды еще не закончились, но я и не хочу их продолжать. Все равно, пока не решится мой жилищный вопрос, взять Полинку на съемную квартиру не вариант", – отметила экс-телеведущая.

Зато общаться с дочерью она может уже "практически 50 на 50". И как тронута была Дана во время отпуска на Крите, когда услышала от дочери: "Мамочка,только ты меня понимаешь"!

Публикация от Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official) 19 Июн 2018 в 12:50 PDT

Фанаты приняли живое участие в обсуждении снимка и слов Борисовой. Одни по-прежнему восхищались ею и тем, как стойко она преодолевает все преграды на пути к воссоединению с дочкой. "Дана, какая вы красивая и умиротворенная. Дальше будет еще лучше. Так держать!" – пожелал anelegap.

Другие удивились, что у известной в прошлом теледивы нет своего жилья. "Причем здесь съемное жилье? Тысячи людей живут с детьми в съемном, и ничего. Тем более у вас же есть собственная квартира прекращайте дурить и возвращайтесь в нее и Полину забирайте к себе", "А что, в съемной квартире нельзя жить с дочерью? Вы же не в подвале живете... ребенок взрослый", – проворчали иные.

Третьи посоветовали, как быстро разрешить непростую ситуацию. "Вы обязательно будете жить вместе с Полинкой! Не переживай, все будет хорошо!", "Впереди только лучшее. Дай бог Вам с Полинкой счастья и благ", "Прекрасные принцессы должны верить только в хорошее и доброе ! И это несомненно произойдет", – приободрили они.

Но были такие, кто отметил, что дочка "очень грустная", "маленькая, а лицо, как у 30-летней", и посоветовали: "Скажите доченьке Дана, пусть почаще улыбается". А некоторые всерьез обеспокоены видом Полины.

"Девочка всегда выглядит недовольной и без улыбок", – заявила orhovskaya84. И подытожила:

"Как будто у нее несчастное детство!". С нею согласна другая подписчица. "По имиджу ребенка – выглядит старше и не улыбается". Однако "это их дело и их семья", отметила она.