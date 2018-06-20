У Пугачевой сдали нервы из-за Киркорова

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Поклонники Филиппа Киркорова уже не первый месяц теряются в догадках, какими чувствами вызвано повышенное внимание к нему со стороны звезды реалити-шоу и Инстаграм Ольги Бузовой.
Певица неоднократно публиковала на своей странице совместные фотографии, на которых пара изображена в весьма пикантных позах. Поначалу дружбу поп-короля с ведущей никто не воспринимал всерьез, однако, совместные съемки в клипе "Цвет настроения – синий" и рекламном ролике заставили усомниться и самых неверующих.
Вчера все встало на свои места 👸🏻👑 Я на руках у короля Российской Эстрады в эксклюзивном платье от Валентина Юдашкина исполнила песню #онанебоится 🎤 Причём, он сам меня поднял 🤤 да, @fkirkorov ? 🤪А тем, кто показательно во время моего выступления встал и ушёл я хочу сказать - туда вам и дорога #выходтам 👉 Я смотрела, пела и аплодировала всем исполнителям 🙏🏻Я считаю, что приходить и сидеть с недовольными минами вообще не стоит! Лучше сидеть дома. А я живу и дышу полной грудью! И делаю то, что хочу 🤪🤪🤪 Спасибо всем, кто искренне радовался со мной моей номинацией 🙏🏻 #моилюдивсегдасомной Подробности со вчерашней вечеринки смотрите сегодня на моем канале 🎥
Теперь фанаты певцов уверены, что Киркоров разглядел в девушке талант и готов способствовать ее продвижению к вершине музыкального Олимпа.
Еще больше разговоров породил поступок Аллы Пугачевой, лайкнувшей один из нелицеприятных комментариев, посвященных этой неожиданной дружбе. Фанаты Примадонны пришли к выводу, что "Аллу она тоже бесит".
Однако сам Киркоров уверен, что Пугачева абсолютно случайно отметила этот комментарий, так как она не имеет обыкновения их читать. "Случайно тыкнула, и все", – цитирует его слова "Комсомольская правда".
Тем не менее поклонники короля эстрады надеются, что дружба с Бузовой не испортит его отношений с Примадонной, которая, по его собственным словам, является для него непререкаемым авторитетом.
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