У Пугачевой сдали нервы из-за Киркорова

Виной всему дружба Ольги Бузовой и Филиппв Киркорова

Поклонники Филиппа Киркорова уже не первый месяц теряются в догадках, какими чувствами вызвано повышенное внимание к нему со стороны звезды реалити-шоу и Инстаграм Ольги Бузовой.

Певица неоднократно публиковала на своей странице совместные фотографии, на которых пара изображена в весьма пикантных позах. Поначалу дружбу поп-короля с ведущей никто не воспринимал всерьез, однако, совместные съемки в клипе "Цвет настроения – синий" и рекламном ролике заставили усомниться и самых неверующих.

Теперь фанаты певцов уверены, что Киркоров разглядел в девушке талант и готов способствовать ее продвижению к вершине музыкального Олимпа.

Еще больше разговоров породил поступок Аллы Пугачевой, лайкнувшей один из нелицеприятных комментариев, посвященных этой неожиданной дружбе. Фанаты Примадонны пришли к выводу, что "Аллу она тоже бесит".

Однако сам Киркоров уверен, что Пугачева абсолютно случайно отметила этот комментарий, так как она не имеет обыкновения их читать. "Случайно тыкнула, и все", – цитирует его слова "Комсомольская правда".

Тем не менее поклонники короля эстрады надеются, что дружба с Бузовой не испортит его отношений с Примадонной, которая, по его собственным словам, является для него непререкаемым авторитетом.