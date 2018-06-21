Российский ведущий погиб в столице наркокартеля
Он умер еще в мае в городе Медельин. Никакого криминала в его смерти нет, сообщили в посольстве России в Колумбии со ссылкой на тамошнюю полицию.
"Это была ненасильственная смерть", – рассказал РИА "Новости" пресс-секретарь дипмиссии Евгений Наумов.
Бородин не вставал на консульский учет в Колумбии, добавил представитель российского посольства в Боготе. По его словам, дипмиссия"полностью контролирует ситуацию с погибшим "и находится в контакте с местными властями".
В Колумбию прилетела мать телеведущего, чтобы забрать его тело на родину, сообщил Наумов.
Город, в одном из отелей которого было обнаружено тело российского шоумена, дал название одному из известных наркокартелей -"Медельинскому", отмечает URA.RU.
Ранее фото Андрея Бородина в траурной рамке опубликовал в своем Instagram известный российский стилист Сергей Зверев . А его помощница сообщила, что молодой человек погиб от удара по голове.
Андрей Бородин был шоуменом, продюсером и музыкантом, работал на канале "СТС Love". Он участвовал в телешоу Comedy Club, "Звезды сошлись", "Голос", "Время покажет", "Званый ужин" и "Популярная правда". Также играл и пел в группе Бориса Грима (бывшего участника коллектива "Братья Грим").
В октябре 2017 г. молодой человек выпустил свой первый клип на песню Не made in China. О свое творческой деятельности он рассказывал в соцсети.
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