Актрису раскритиковали за недостатки фигуры

Пикантная фотография, выложенная актрисой и телеведущей Эвелиной Бледанс в Instagram, вызвала поток желчи среди подписчиков ее страницы.

Звезда, отдыхающая в болгарской Равде, разместила снимок в купальнике, на котором поклонники разглядели неумелые попытки скрыть с помощью фотошопа недостатки фигуры.

Некоторые из подписчиков внимательно рассмотрели снимок и обнаружили, что актриса "заросла целлюлитом" и располнела. Они заподозрили Эвелину в нечестности. "Нога почему волнами? Целлюлит или фотошоп оплошал?", – с сарказмом спрашивает одна из таких не в меру внимательных поклонниц.

На защиту телеведущей сразу бросились ее горячие почитательницы. "Вы такая умница. Фигурка супер", – пишут они, награждая Бледанс лестными эпитетами: "Настоящая!", "Шикарная!!!" и "Просто супер".

Однако некоторые из них все-же напоминают Эвелине о необходимости заниматься спортом и советуют перейти "на зеленые коктели".

Сама же актриса никак не реагирует на выпады в свой адрес. Вместе с сыном они "отоспались и балдеют" после перелета.