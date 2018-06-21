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Обнаженная Бледанс оплошала с фотошопом

Эвелина Блёданс. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Актрису раскритиковали за недостатки фигуры

Пикантная фотография, выложенная актрисой и телеведущей Эвелиной Бледанс в Instagram, вызвала поток желчи среди подписчиков ее страницы.

Звезда, отдыхающая в болгарской Равде, разместила снимок в купальнике, на котором поклонники разглядели неумелые попытки скрыть с помощью фотошопа недостатки фигуры.

Некоторые из подписчиков внимательно рассмотрели снимок и обнаружили, что актриса "заросла целлюлитом" и располнела. Они заподозрили Эвелину в нечестности. "Нога почему волнами? Целлюлит или фотошоп оплошал?", – с сарказмом спрашивает одна из таких не в меру внимательных поклонниц.

Уже в пляжном образе от @gottexswim @estelle_adony А путь был у нас с Семиком непростой - 3 часа на машине, 3 часа в аэропорту, в час ночи вылет, скрюченный сон 💤 , а когда приземлились, оказалось не там 😱😱 Вообщем был шок, когда как в автобусе сказали Варна выходит, Бургас стдит 10мин и летит дальше. У меня таких историй в перелетах не было 🙈🙈🙈Но, самое сложное было в почти 3 часа ночи Семика выйти из самолета, ну никак не хотел подниматься. Сейчас уже всё хорошо. Отоспались и балдеем. #бледанс #семенсемин #gottex #эстельадони #болгария #равда #море #купальники #девывкупальниках

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)

На защиту телеведущей сразу бросились ее горячие почитательницы. "Вы такая умница. Фигурка супер", – пишут они, награждая Бледанс лестными эпитетами: "Настоящая!", "Шикарная!!!" и "Просто супер".

Однако некоторые из них все-же напоминают Эвелине о необходимости заниматься спортом и советуют перейти "на зеленые коктели".

Сама же актриса никак не реагирует на выпады в свой адрес. Вместе с сыном они "отоспались и балдеют" после перелета.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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