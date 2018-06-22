Звезду "Дома-2" нашли мертвой в Москве

Анастасия Тарасюк выпала из окна

О трагедии стало известно сегодня. По предварительной информации, бывшая участница телестройки, упала с 19-го этажа. Девушку обнаружили под окнами ее дома на Минской улице. Там она снимала жилье. Причем переехала в новую квартиру недавно.

На место ЧП приехала оперативная группа. О причинах и обстоятельствах гибели экс-звезды "Дома-2" пока ничего не сообщается. Был ли кто-то в квартире в момент ее смерти, неизвестно.

Между тем на ее страничке в Instagram шокированные произошедшим поклонники пишут соболезнования (орфография и пунктуация сохранены).

"Жаль девушку((( красивая была(((( соболезную",

"Соболезную(", – новость буквально выбила фанатов из колеи.

Зато Я настоящая 🖕🏼❤️ Публикация от Анастасия (@anastasiatarasyuk) 21 Июн 2018 в 7:44 PDT

Напомним, скандально известный телепроект Анастасия покинула еще в 2013 году. Молодая и красивая девушка жила в свое удовольствие. Как известно, она работала моделью, кроме того, много времени посвящала путешествиям.

Между тем на сайте Dom2life сообщается, что Тарасюк долго страдала от депрессии. Причиной послужила безответная любовь. Кроме того, Анастасия злоупотребляла спиртным. Она была частой гостьей ночных клубов, передает РЕН ТВ со ссылкой на знакомых девушки.

Отношения с мужчинами у нее складывались плохо на протяжении всей жизни. Так, еще до прихода на телепроект, где она, к слову, пробыла совсем недолго, она встречалась с мужчиной намного старше нее. Он отличался буйным нравом – однажды в пылу ссоры так швырнул девушку, что она сломала руку, ударившись о стену.



