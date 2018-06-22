В США скончался Наум Коржавин

Ему было 92 года

Известный русский поэт, переводчик и драматург Наум Коржавин скончался сегодня В США. Об этом сообщила поэт и музыкант Вероника Долина на своей странице в Facebook.

Ему было 92 года.

Коржавин эмигрировал в США в начале 70-х годов. Он жил в Северной Каролине и приезжал в Россию только в годы перестройки. Впервые после отъезда он посетил Москву во второй половине 1980-х годов по личному приглашению Булата Окуджавы.