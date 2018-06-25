Шукшину избавили от внука

Продюсер группы "На-На" опередил бывшую возлюбленную сына актрисы

Бари Алибасов заявил о результатах ДНК-теста, взятого у сына Фрейи Зильбер. И таким образом будто пресек все попытки молодой женщины доказать родство ее сына с известной актерской династией.

"Эта гулящая девица заработала немало денег на лжи, поднимая рейтинги телепрограмм. Анализ ДНК ее мальчика показал, что в ее очередном ребенке ДНК Макара... равняется нулю", – написал Бари в соцсети.

А потом поздравил Марию и Лидию Шукшиных "с тем, что наконец-то эта лживая компания закончилась". И выразил удовлетворение. что сам "отказался участвовать в этом телевизионном шабаше".

Однако Фрейя Зильбер решительно ответила на слова продюсера группы "На-На". Она сообщила, что данные от него не соответствуют действительности.

"ДНК-тест будет готов только через одну – две недели", – подчеркнула Фрейя. И пообещала, что, "как только будут новости", обязательно известить весь мир.

О бывшей девушке сына Марии Шукшиной Макара Касаткина стало известно осенью прошлого года. Она была в положении, когда появившись в эфире ток-шоу, сказала, что молодой человек, узнав о ребенке, исчез, и потребовала от его семьи признать ребенка.

За молодого человека вступились и друзья, и бывшие девушки. Да и в семье засомневались в правдивости отцовства Макара. Но позже обе стороны решили сделать ДНК-исследование.

Долгое время ни Мария Шукшина, ни ее адвокаты не могли связаться с Фрейей Зильбер. Актриса писала ей и в соцсетях.

При этом еще до ДНК-экспертизы Мария Шукшина выразила готовность поддержать малыша, даже если у него нет с нею кровного родства. "Мне его жалко", – пояснила она.