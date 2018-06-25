Собчак вышла на сцену как колхозница

Нелепый наряд светской львицы вызвал бурное обсуждение в Сети

Она появилась на публике не одна, а с мужем. Причем одежда у Ксении и Максима была та еще. И подписчики не упустили возможности поглумиться над внешним видом знаменитых супругов.

Некоторые спросили Ксению, кто ее одевает (при этом дизайнеру посоветовали "оторвать руки") и "к чему такие нелепые наряды".

Кто-то не постеснялся в выражениях, заявив в адрес Собчак: "Баба Дуся!.. полная безвкусица!", "Одно слово – Колхозница!"

Другие, напротив, сказали, что бывшая ведущая "Дома-2" в любом наряде хороша. "Ксюша суп дома сварила и сразу на сцену. Умничка", "Прелесть", "Платье – бомба!" – похвалили красотку самые преданные фанаты.

"Наряд Собчак может позволить себе любой, и колхозницы в том числе", – поделилась мнением одна дама. А другая пожалела, что "сейчас такие ткани и не достать, из каких у Ксении платья".

Кто-то же напомнил и о политике. "И она хотела чтоб люди выбрали ее в президенты. Сказочница", – отметил неизвестный.

Одна доброжелательница написал, что напрасно "так накинулись на Ксю". Ведь "у нее ничего не бывает просто так, это образ – лето", пояснила arina_bah.

А в конце добавила: "Отлично! Семья должна расти! И Макс отрывается по полной!"

Между тем мужу Ксении тоже досталось. И его наряд как только не назвали: и "подштанниками с и майкой, как у бомжа в Лос-Анджелесе", и "модными трениками".

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 25 Июн 2018 в 1:42 PDT

Сама телеведущая подписала фото коротко: "С мужем. И дома, и на сцене".

Только вот не избежала она и в этот раз подозрений в беременности. Одни интернет-пользователи только спрашивали, другие поделились подозрением, что Ксения беременна. А кое-кто твердо объяснил: "Женщина в положении".