Умерла звезда советского кино

В Ташкенте скончался Хусан Шарипов

Известный советский актер, народный артист Узбекистана Хусан Шарипов ушел из жизни.

Актер скончался на 81-ом году жизни, сообщает Uznews.uz.

На его счету около 30 ролей в кинофильмах. В том числе: "Бабушка-генерал" (Шермат), "Невеста из Вуадиля" (Хусан Артыкович) , "Кодекс молчания" (тамада), "Бедные люди" (Махмуд) и многие другие.



В последний раз актер снимался в главной роли в комедийном сериале "Трясогузка" (2011).

Похоронят Шарипова сегодня, молитва состоится в Соборной мечети Шейха Зайниддина в старогородской части Ташкента.