Умерла звезда советского кино

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Известный советский актер, народный артист Узбекистана Хусан Шарипов ушел из жизни.
Актер скончался на 81-ом году жизни, сообщает Uznews.uz.
На его счету около 30 ролей в кинофильмах. В том числе:
"Бабушка-генерал" (Шермат), "Невеста из Вуадиля" (Хусан
Артыкович) , "Кодекс молчания" (тамада), "Бедные люди" (Махмуд)
и многие другие.
В последний раз актер снимался в главной роли в комедийном сериале "Трясогузка" (2011).
Похоронят Шарипова сегодня, молитва состоится в Соборной мечети Шейха Зайниддина в старогородской части Ташкента.
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