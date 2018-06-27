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Раскрылись жуткие детали ограбления Мироновой

Мария Миронова. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Известная актриса натерпелась страху

После случившегося она обратилась в полицию и полночи, как рассказала потом, "провела в ментовке". Никаких претензий у нее к стражам порядка нет, ведь они помогали ей, как могли.

Задержать грабителя по горячим следам, к сожалению, не удалось. Хотя, по статистике, подобные преступления раскрываются неплохо, на 100% гарантировать, что и в этот раз так получится, трудно. Вполне возможно, что ценности к Марии не вернутся.

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А сумма была немалая – "кто-то бессердечный" мастерски вытащил из сумочки актрисы $3 тысячи долларов. Именно эту цифру указала Миронова в заявлении.

Пропажа обнаружилась только в отделении банка на Смоленском бульваре. Мария приехала туда и не нашла денег. 

Кража совершена во вторник, 26 июня. Это произошло в самом центре Москвы.

"Ирония судьбы" в том, что с прошлой недели на "Первом канале" показывают многосерийный фильм "Садовое кольцо", где актриса играет главную роль, а нападение на нее совершено как раз в одноименном уголке столицы.

Мало того, героиню Мироновой в мелодраме "Садовое кольцо" тоже обокрали. Сначала у Виктории Смолиной похитили сына, а потом сняли все украшения. Однако, по сюжету фильма, преступников нашли.

Учитывая это, некоторые подписчики в ответ на сообщение Марии о случившемся в соцсети заявили, что это может быть и не настоящее ограбление, а простой пиар. Этой историей Миронова поддержала рейтинги сериала, отметили они. 

По той же причине не спешат делать выводы и в ОМВД по району Арбат, хотя проверку и назначили.

Мать Марии Екатерина Градова рассказала, что она знает о ЧП. "Это случилось почти ночью. А с утра дочь отправилась на съемки", – отметила она.

Полина ДОРОЖКИНА
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