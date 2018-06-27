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Врага барда Александра Новикова наказали

Александр Новиков. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Зиля Булатова, поднявшая бунт против известного шансонье, задержана

Возле строительной площадки "Бухты Квинс" к женщине подошли оперативники ФССП. И сказав, что она объявлена в розыск, предложили проехать по названному ими адресу. Об этом рассказала сама Булатова.

"Приезжаю, а меня уже встречают оперативники Федеральной службы судебных приставов. Как я поняла, это все по моему уголовному делу, возбужденному по заявлению Михаила Шилиманова (друга и компаньона барда Новикова)" , – уточнила она URA.RU

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При этом один из мужчин сел в ее машину. "Чтобы я не сбежала", – пояснила Зиля. По пути женщину осенило: "Никаких постановлений, документов и даже корочек мне никто не показывал". И она вернулась.

В Управлении ФССП по Свердловской области прокомментировали происходящее так: "Булатова уклонялась от явки в отдел судебных приставов, она действительно была объявлена в розыск. Ее место нахождения установлено, она направляется в районный отдел судебных приставов для проведения следственных действий".

Однако постановление о задержании ей до сих пор не предъявили, сообщила женщина. Если нужные документы найдут, "увезут меня в наручниках", сказала она. 

На Зилю Булатову, поднявшую пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс" на митинги и пикеты против певца Александра Новикова, завели дело по ст. 315 УК РФ ("Неисполнение приговора или решения суда").

"Шилиманов обвинил меня в том, что я не перечисляю деньги тем, кто еще несколько лет назад вышел из кооператива по решению суда, – отметила Зиля и добавила: – У меня таковых три человека, кооператив должен был выплатить им паи, но денег у кооператива нет".

Новикову и Шилиманову на строительство домов были переданы все средства от пайщиков, только выплатить их людям не получилось бы, даже если бы на счету ПЖСК были деньги, так как он арестован. К тому же сроки давности по этим событиям давно прошли, и адвокат Булатовой пытался обжаловать решение о возбуждении дела (по его мнению, состав преступления в действиях его подзащитной отсутствует), но проиграл и в районном, и в областном суде. 

Полина ДОРОЖКИНА
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