Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Билан сбежал из лечебницы

Дима Билан. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Певец добьет себя на гастролях

В последнее время здоровье артиста сильно волнует его поклонников. Но Дима не собирается бездельничать. В самое ближайшее время он отправляется по городам и весям с концертами, о чем сообщил в соцсети.

"Завтра бросок в гастрольные приготовления! Повезет тем, кого увижу в первые дни и недели моего творческо-сценического голода... Затанцую вас, как отстираю", – написал Билан и поместил несколько новых фото.

Фанаты забеспокоились. И это понятно: не так давно Билан попал в больницу, а теперь собирается разъезжать по стране, что может вызвать новые осложнения невылеченной болезни.

При этом артист о самочувствии ничего не сказал. А подписчики поинтересовались: "Не долечился? Сбежал из больницы?".

Кроме того, они отметили, что "Димасик совсем стал плохо выглядеть", и попросили кумира беречь здоровье.  Некоторые даже напугали. "Оставишь последнее здоровье на этих гастролях!", – предупредили они.

Были такие, кто заявил: "Ну хоть кому-то повезет увидеть вас энергичным и бодрым! На большинстве выступлениях как будто вы выживаете из последних сил". 

А один даже съязвил: "Вампирско-творческий голод сублимировался в носки? "Затанцую, как отстираю"... Валяюсь... Берегитесь люди Краснодара, идет цунами, залежавшееся поневоле, но мощнооооееее!"

Ранее популярный исполнитель рассказал, что запустил воспаление легких. И болезнь так подкосила певца, что он даже не смог дать интервью.

Дима выглядит райне осунувшимся и нездоровым, переживали поклонники. А сам артист попал в больницу, где ему, к частью, стало лучше.

Фоторепортаж
Билан и его команда поразили Европу
AP © AP © AP ©
AP © AP © AP © AP © +
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Чемпионат мира изменил отношение Запада к России

Глава ФИФА подвел итоги группового этапа мундиаля

А нам все равно: ЕС требует от России повиниться в крушении MH17

Лидеров стран-участниц объединения не волнует отсутствие доказательств

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей