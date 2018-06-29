Билан сбежал из лечебницы
В последнее время здоровье артиста сильно волнует его поклонников. Но Дима не собирается бездельничать. В самое ближайшее время он отправляется по городам и весям с концертами, о чем сообщил в соцсети.
"Завтра бросок в гастрольные приготовления! Повезет тем, кого увижу в первые дни и недели моего творческо-сценического голода... Затанцую вас, как отстираю", – написал Билан и поместил несколько новых фото.
Фанаты забеспокоились. И это понятно: не так давно Билан попал в больницу, а теперь собирается разъезжать по стране, что может вызвать новые осложнения невылеченной болезни.
При этом артист о самочувствии ничего не сказал. А подписчики поинтересовались: "Не долечился? Сбежал из больницы?".
Кроме того, они отметили, что "Димасик совсем стал плохо выглядеть", и попросили кумира беречь здоровье. Некоторые даже напугали. "Оставишь последнее здоровье на этих гастролях!", – предупредили они.
Были такие, кто заявил: "Ну хоть кому-то повезет увидеть вас энергичным и бодрым! На большинстве выступлениях как будто вы выживаете из последних сил".
А один даже съязвил: "Вампирско-творческий голод сублимировался в носки? "Затанцую, как отстираю"... Валяюсь... Берегитесь люди Краснодара, идет цунами, залежавшееся поневоле, но мощнооооееее!"
Ранее популярный исполнитель рассказал, что запустил воспаление легких. И болезнь так подкосила певца, что он даже не смог дать интервью.
Дима выглядит райне осунувшимся и нездоровым, переживали поклонники. А сам артист попал в больницу, где ему, к частью, стало лучше.
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