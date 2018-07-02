Тото Кутуньо экстренно госпитализировали

Известный итальянский певец попал в больницу

Из-за проблем со здоровьем концерт артиста в Бельгии отменен. Об этом рассказал представитель властей города Серена, в котором должно было пройти выступление Тото Кутуньо.

Врачи оценивают состояние пожилого певца как стабильное. Проблемы с сердцем ни при чем, сообщили в пресс-службе артиста.

А сам он заявил, что почувствовал себя неважно из-за жары. "Я хотел бы заверить всех в своем самочувствии, – сказал Кутуньо. – ​"Избыточная жара в эти дни вызвала кратковременное слабое состояние, которое заставило меня не выступать в Бельгии".

Певец пообещал выписаться и через несколько дней возобновить международный тур.

Тото Кутуньо должен был стать почетным гостем вечера и петь на площади в течение трех вечеров на фестивале итальянской песни. На организованном итальянским культурным центром города бесплатном фестивале присутствовали больше 10 тысяч посетителей.