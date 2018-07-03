У певицы кончились деньги, и она вышла к публике. Но не всем понравилось, как рок-звезда начала выступление

Несколько лет подряд артистка не давала больших концертов. Она появлялась на фестивалях и корпоративах, но перестала ездить по стране и в ближнее зарубежье. Казалось, что Земфира не бедствует, ведь только за новогодний вечер Сулеймана Керимова ее гонорар составил почти €150 тысяч. Но певица все потратила, и ей пришлось вернуться на сцену.

Кошелек рок-звезды мог похудеть из-за покупки дорогой иномарки представительского класса. И вот уже накануне, после долгой паузы, артистка выступила в Минске, а скоро собирается побывать с новой концертной программой в Казани и Сочи.

По теме Земфира пожаловалась на преследование

Вчера в Белоруссии певица вышла к публике с российским триколором и поздравила отечественную сборную по футболу с победой над испанцами. Она сказала, что сама игру не видела ("пришлось выехать на концерт, интернет был плохой"), а счет ей назвали по телефону.

Появление Земфиры с российским флагом не понравилось слушателям из Незалежной. "Ты не в России. Ты в Беларуси. Зачем ты нас поздравляешь? Она вплела поздравления сборной в свои песни", – написали они позже в соцсетях.

По словам этих зрителей, многие украинцы специально ехали на нейтральную территорию, чтобы послушать гения, а попали на пропаганду России. "Мы хотели музыки, а не политики. Земфира для нас как музыкант умерла", – объявили недовольные.

А большинство из присутствующих на выступлении певицы разделили ее радость за наших футболистов и вместе с артисткой выкрикивали поздравления, отмечает EG.RU.

Земфира не любит, когда кто-то посягает на ее личное пространство, она ведет скрытый образ жизни. Долгие годы певица дружит только с Ренатой Литвиновой, и та иногда сообщает новости о подруге в микроблоге. Недавно сама Земфира жаловалась на назойливых фанатов.

"Понятно, что не я одна являюсь жертвой ненормальных, помешанных людей, но говорить могу только от своего имени. Они спали на коврике моей квартиры, писали мне по 50 писем в день, звонили по 4 часа подряд в дверь. И требовали и атаковали: выйди, открой, поговори, "ты не понимаешь". Я живу под этим прессом почти 20 лет. Мне нужно уважение, личное пространство и выбор", – заявила тогда артистка.

Многие поклонники с нетерпением ждут новых песен рок-звезды. Очень скоро в Москве и Екатеринбурге Земфира выступит на фестивальных площадках.