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У театра Табакова появится новое имя и логотип

Олег Табаков. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Зрители увидят новшества осенью

В новом сезоне, который откроется 4 сентября, Московский Театр-студия под руководством Олега Табакова сменит название и логотип.

"Театр, который отныне носит имя своего основателя, будет называться "Театр Олега Табакова", – пояснили ТАСС в пресс-службе учреждения.

Режиссер умер 12 марта на 83-м году жизни, а 6 апреля актерам и сотрудникам театра был представлен новый руководитель. Им стал ученик мэтра, народный артист России Владимир Машков, который вступил в должность 23 апреля, через 40 дней после смерти учителя.

Собеседник агентства поделился, что 32-й сезон стал самым тяжелым в истории коллектива.

"Тем не менее, мы сыграли пять премьер", – сказал представитель пресс-службы, добавив, что всего "мы дали 429 представлений, на которых побывали почти 95 тыс. зрителей".

Новый, 33–й сезон откроется 4 сентября. В первые месяцы спектакли будут проходить на сценах других театров Москвы, так как в самой "Табакерке" запланирован ремонт.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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