Умер солист Мариинки

Александру Гергалову было 62 года

Печальную новость сообщили в пресс-службе Мариинского театра. Знаменитый баритон долгое время боролся с тяжелой болезнью.

"Коллектив Мариинского театра выражает искренние соболезнования Александра Гергалова. Скорбим вместе с вами", – написано на сайте учреждения.

Лауреат множества конкурсов, народный артист республики Северная Осетия – Алания, Гергалов проработал в труппе Мариинки почти 30 лет. Он исполнял партии Щелкалова в "Борисе Годунове", Онегина, Болконского в "Войне и мире" и множество других. Его творчество ценили слушатели всего мира. На гастролях с театром он побывал в Испании, Японии, Британии, Италии и других странах.

Александр Гергалов ушел из жизни накануне своего дня рождения, отмечает "Газета.ру". 5 июля ему бы исполнилось 63 года.

Дата прощания пока не названа.