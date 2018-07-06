Ушла из жизни звезда оперетты

Умерла народная артистка Кубани

Заслуженная артистка РСФСР Евгения Белоусова скончалась в возрасте 93 лет, сообщила пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

"Она стала первой и единственной народной артисткой Кубани! <…> (Белоусова) была подлинным Мастером. Созданное ею смело можно причислить к звёздным, историческим мгновениям жанра оперетты", – говорится в некрологе.

Артистка сыграла девяносто ролей, провела сотни концертных выступлений. С гастролями она объездила всю страну. Выступала с разными театрами в Петербурге, Ростове-на-Дону, Красноярске, Одессе и Севастополе, пишет РИА ФАН.