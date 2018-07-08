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Ксения Собчак впервые жизни побывала в шкуре рядового футбольного болельщика во время просмотра четвертьфинального матча Россия – Хорватия. После игры она с грустью отметила, что поражение было достойным, и шутки по поводу "кривоногости" наших футболистов отныне должны пригодиться.
"Так проиграть ну вот вообще не стыдно,хотя я мало что в этом понимаю. Но следила за экраном с сердцем в пятках", – написала она.
Также Собчак не обошла вниманием истерию среди отдельной части российских болельщиков, которые нашли главного виновника поражения в лице нападающего Федора Смолова. Она опубликовала фото игрока, сидящего в одиночестве в центре поля полупустого стадиона "Фишт" после окончания игры, и раскритиковала людей за то, что те устроили настоящую травлю футболисту.
"Я ненавижу когда начинается травля. Когда от любви до ненависти один шаг. Не ошибается тот, кто ничего не делает и сидит дома на диване с пивом. Но и в футболе, и в жизни, лучше быть ошибившимся игроком ,чем удачливым болельщиком", – написала она позднее (авторские орфография и пунктуация сохранены).
По ее словам, прошедший турнир для нападающего "Краснодара" стал настоящим потрясением. Футболист начинал Чемпионат мира в статусе главной звезды и надеялся заявить о себе, чтобы потом перейти в сильный европейский клуб, а в итоге закончил главным неудачником. Многое в таких ситуациях зависит от психологии, и Смолов просто не выдержал давления.
Собчак призвала всех прекратить критику Смолова, потому что худшая черта человека, на ее взгляд, это нетерпимость ошибки. Она призвала любить всю команду целиком, а не делить ее на любимчиков и "паршивых овец".
Я хочу послать лучи поддержки @smolovfedor_10 _10 Федору Смолову. Я ненавижу когда начинается травля.Когда от любви до ненависти один шаг. Не ошибается тот,кто ничего не делает и сидит дома на диване с пивом. Но и в футболе,и в жизни ,лучше быть ошибившимся игроком ,чем удачливым болельщиком. Я думаю для Федора Смолова этот чемпионат стал настоящим психологическим потрясением.Лучший игрок сборной на старте,все рекламные контракты и обложки -его ,и вдруг весь чемпионат он себя не проявляет и его ставят в запас. Если Черчесов выпустил его в важнейший матч в середине,стоит предположить,что на тренировках он продолжал показывать блестящие результаты,но такие битвы как вчера ,это прежде всего битва Воли, Характера. Не все выдерживают. Но нетерпимость к чужой ошибке-самая неприятная черта человека. Давайте любить не только фаворитов нашей сборной,но и тех кому сегодня нелегко. У каждого из нас в жизни,поверьте,будет свой «плохой пенальти» и свой период «никак-себя-не-проявил»,в такие моменты надо глубоко вдохнуть,выдохнуть и идти дальше. И в каждой чужой ошибке всегда нужно видеть себя самого,вот так вот сидящим на своем умозрительном футбольном поле жизни. У меня всё. #яфедорсмолов
Все надеются на счастливый конец этой напряженной истории