Телеведущая вступилась за Федора Смолова, которого многие стали травить за незабитый пенальти

Ксения Собчак впервые жизни побывала в шкуре рядового футбольного болельщика во время просмотра четвертьфинального матча Россия – Хорватия. После игры она с грустью отметила, что поражение было достойным, и шутки по поводу "кривоногости" наших футболистов отныне должны пригодиться.

"Так проиграть ну вот вообще не стыдно,хотя я мало что в этом понимаю. Но следила за экраном с сердцем в пятках", – написала она.

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Также Собчак не обошла вниманием истерию среди отдельной части российских болельщиков, которые нашли главного виновника поражения в лице нападающего Федора Смолова. Она опубликовала фото игрока, сидящего в одиночестве в центре поля полупустого стадиона "Фишт" после окончания игры, и раскритиковала людей за то, что те устроили настоящую травлю футболисту.

"Я ненавижу когда начинается травля. Когда от любви до ненависти один шаг. Не ошибается тот, кто ничего не делает и сидит дома на диване с пивом. Но и в футболе, и в жизни, лучше быть ошибившимся игроком ,чем удачливым болельщиком", – написала она позднее (авторские орфография и пунктуация сохранены).

По ее словам, прошедший турнир для нападающего "Краснодара" стал настоящим потрясением. Футболист начинал Чемпионат мира в статусе главной звезды и надеялся заявить о себе, чтобы потом перейти в сильный европейский клуб, а в итоге закончил главным неудачником. Многое в таких ситуациях зависит от психологии, и Смолов просто не выдержал давления.

Собчак призвала всех прекратить критику Смолова, потому что худшая черта человека, на ее взгляд, это нетерпимость ошибки. Она призвала любить всю команду целиком, а не делить ее на любимчиков и "паршивых овец".