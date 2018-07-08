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Сборная России встречается с болельщиками.LIVE

продолжениеЧемпионат мира в России вызвал новый скандал
Команда в полном составе прилетела в Москву, где их ждут тысячи благодарных соотечественников

В воскресенье, 8 июля, в 16:00 футболисты сборной России посетят фан-зону Воробьевы горы.

Перед сценой собралась огромная толпа фанатов, которые захотели поблагодарить своих любимцев за исторический успех – российская команда впервые дошла до четвертьфинала Чемпионата мира. В свою очередь, футболисты намерены сказать "спасибо" всем, кто переживал и поддерживал их на протяжении всего чемпионата. 

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Встречу организовал Российский футбольный союз. Трансляцию ведет РИА "Новости".


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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