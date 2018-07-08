FIFA скрывает результаты допинг-тестов игроков

Борьба с допингистами на Чемпионате мира по футболу в России вызывает большие сомнения в своей честности. По мнению немецкого журналиста Хайо Зеппельта, Международная футбольная ассоциация закрыла независимым экспертам, в том числе и из WADA, доступ к системе проверки пробам футболистов.

Он напомнил, что на прошлых Чемпионатах мира от Всемирного антидопингового агентства присутствовала миссия наблюдателей. Однако на ЧМ в России футбольные функционеры обошлись без помощи WADA.

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"Сейчас на турнире нет внешних и независимых экспертов. Взятие проб, транспортировка и тестирование образцов – FIFA все делает самостоятельно", – посетовал журналист на страницах издания Sportschau.de.

Зеппельт также обратил внимание на тезис в письме от FIFA, которое он получил в ответ на свои замечания. Так, в тексте говорится о том, что чуть более 10% проб будет вскрыто для проверки на наличие следов применения запрещенных препаратов. Сколько именно взятых проб планируется проверить, не уточняется. По мнению Зеппельта, это означает, что проверять не будут 90% проб.

В целом, констатирует немецкий журналист, в Международной футбольной ассоциации не хотят прозрачности в вопросах борьбы с нечестными спортсменами.

Хайко Зеппельт приобрел известность благодаря документальным фильмам о допинге в российском спорте. Фактически, с подачи Зеппельта начался громкий международный скандал, который ударил по всему спорту в России, прежде всего по олимпийских дисциплинам. В результате российская команда была отстранена от участия в Олимпиаде в Пхёнхчане.

Стоит отметить, что немногим ранее Зеппельт обвинил в применении допинга сборную Бразилии на ЧМ-2018. Накануне матча пентакомпионов с Мексикой в 1/8 финала вышел его фильм "Тайны о допинге: бразильский двенадцатый игрок – хитрости в стране футбола".



