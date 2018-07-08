Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Чемпионат мира в России раскритиковали за борьбу с допингом

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
продолжениеFIFA наказала хорвата-провокатора
FIFA скрывает результаты допинг-тестов игроков

Борьба с допингистами на Чемпионате мира по футболу в России вызывает большие сомнения в своей честности. По мнению немецкого журналиста Хайо Зеппельта, Международная футбольная ассоциация закрыла независимым экспертам, в том числе и из WADA, доступ к системе проверки пробам футболистов. 

Он напомнил, что на прошлых Чемпионатах мира от Всемирного антидопингового агентства присутствовала миссия наблюдателей. Однако на ЧМ в России футбольные функционеры обошлись без помощи WADA.

По теме

"Сейчас на турнире нет внешних и независимых экспертов. Взятие проб, транспортировка и тестирование образцов – FIFA все делает самостоятельно", – посетовал журналист на страницах издания Sportschau.de.

Зеппельт также обратил внимание на тезис в письме от FIFA, которое он получил в ответ на свои замечания. Так, в тексте говорится о том, что чуть более 10% проб будет вскрыто для проверки на наличие следов применения запрещенных препаратов. Сколько именно взятых проб планируется проверить, не уточняется. По мнению Зеппельта, это означает, что проверять не будут 90% проб.

В целом, констатирует немецкий журналист, в Международной футбольной ассоциации не хотят прозрачности в вопросах борьбы с нечестными спортсменами.

Хайко Зеппельт приобрел известность благодаря документальным фильмам о допинге в российском спорте. Фактически, с подачи Зеппельта начался громкий международный скандал, который ударил по всему спорту в России, прежде всего по олимпийских дисциплинам. В результате российская команда была отстранена от участия в Олимпиаде в Пхёнхчане.

Стоит отметить, что немногим ранее Зеппельт обвинил в применении допинга сборную Бразилии на ЧМ-2018. Накануне матча пентакомпионов с Мексикой в 1/8 финала вышел его фильм "Тайны о допинге: бразильский двенадцатый игрок – хитрости в стране футбола".


Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Пещерный страх: Таиланд ждет спасения детей из ловушки

Все надеются на счастливый конец этой напряженной истории

В США рассказали о признании Крыма российским

Слова Трампа потребовали уточнения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей