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Обидчики DJ Smash пытались его подкупить

Дело об избиении рассмотрено судом в Перми

Диджей Андрей Ширман (DJ Smash) рассказал о том, что из-за дела об избиении ему через третьих лиц предлагали деньги, однако он отказался.

"Я не хотел, чтобы все закончилось для них так просто. <…> Я надеюсь, что суд будет суровым и беспристрастным. Возможно, мы спасем еще чьи-то жизни", цитирует музыканта телеканал "360".

Рэпер Тимати, приехавший поддержать друга во время судебного заседания, уверен, что "они должны в тюрьме сидеть". По его мнению, тюремный срок неизбежен для обидчиков DJ Smash.

Музыкант заявил, что намеренно "приехал, чтобы придать этому делу больше огласки", – пишет URA.RU.

Напоминаем, что в ночь на 10 февраля в одном из ночных баров Перми депутат пермского Заксобрания Александр Телепнев избил DJ Smash за отказ сделать с ним селфи.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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